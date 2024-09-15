منافسة بين ترامب وهاريس لاستقطاب المشاهير

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (واشنطن، القاهرة)

تشهد المنافسة بين مرشحيّ الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب وكامالا هاريس، حالة من السخونة للفوز بدعم وتأييد جميع فئات الناخبين الأميركيين، وفي مقدمتهم مشاهير الفن والإعلام والسياسة والاقتصاد، لا سيما مع تنامي تأثيرهم على اتجاهات التصويت.

ونجح ترامب في الحصول على دعم وتأييد بعض المشاهير، مثل إيلون ماسك، ورونا ماكدانيال، وتشارلز كوخ، وتاكر كارلسون، وشون هانيني، والمصارع الأشهر هوغان، وعارضة الأزياء ومغنية الراب أمبر روز.

في المقابل، أعلنت الفنانة تايلور سويفت تأييدها لهاريس، وشاركت تأييدها مع متابعيها البالغ عددهم 283 مليوناً على إنستغرام، وتبع بعض المشاهير خطى سويفت، مثل ستيفي نيكس وأوبري بلازا، وأعجب العديد من النجوم الآخرين بمنشور سويفت، مثل الممثل دان ليفي والموسيقي ليل ناس إكس.

وبعد أن بدأت هاريس حملتها، عرض عدد كبير من المشاهير الذين احتشدوا خلف بايدن تأييدهم لها، وكان أحدهم الحائز جائزة الأوسكار جورج كلوني.

وأوضح ماركو مسعد، الباحث في مركز دراسات الشرق الأوسط بواشنطن، أن السباق الرئاسي الأميركي يتأثر بشكل كبير بمواقف المؤثرين والمشاهير تجاه المرشحين اللذين يتنافسان بقوة على استقطاب المؤثرين والمشاهير في مختلف المجالات الفنية والاقتصادية والإعلامية والرياضية والسياسية.

وقال مسعد في تصريح لـ«الاتحاد» إن الحضور الفاعل للمشاهير في الانتخابات الرئاسية الأميركية ظهر جلياً خلال المؤتمر العام الوطني للحزب الديمقراطي الذي عُقد في أغسطس الماضي، وحضره عدد كبير من المشاهير، مثل باراك أوباما وزوجته ميشيل، وأوبرا وينفري، والمخرج سبايك لي، والممثلين شون أستين وويندل بيرس، ومغني الراب ليل جون، كما شهد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي عُقد في يوليو الماضي حضوراً مكثفاً للمشاهير مثل المصارع الشهير هالك هوغان.

وشدد مسعد على أن دور المشاهير والمؤثرين في حسم نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية كان المحور الرئيس لإحدى الدراسات التي أجرتها جامعة هارفارد، والتي أوضحت أن المشاهير يمكن أن يلعبوا دوراً مؤثراً في زيادة نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع في الانتخابات من خلال منصاتهم للمساهمة في تشجيع وتمكين المزيد من الأميركيين العاديين على ممارسة حقوقهم المدنية، ما يسهم في زيادة نسب التصويت بشكل ملحوظ.

ومن جانبه، أشار السياسي الأميركي الدكتور نعمان أبو عيسى إلى تنامي دور المشاهير والمؤثرين في الاستحقاقات الدستورية الأميركية خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن يكون لهم تأثير كبير في تحديد الفائز في انتخابات الرئاسة خلال نوفمبر المقبل.

وذكر أبو عيسى في تصريح لـ«الاتحاد» أن مشاهير الفن والسياسة والإعلام والاقتصاد كان لهم دور مهم في حملات جمع التبرعات للمرشحين الرئاسيين اللذين استفادا من الفعاليات والمناسبات التي نظمها المشاهير، بجانب أهمية التأثير الرقمي لهم بين صفوف الناخبين، وبالأخص فئة الشباب.