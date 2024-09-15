16 قتيلا في انفجار شاحنة صهريج في هايتي

أعلن قائد الحماية المدنية في منطقة نيبس فيدل نيكولاس لوكالة "فرانس برس"، عن "مقتل 16 شخصا وأصابة نحو 40 آخرين في انفجار شاحنة صهريج في هايتي اليوم السبت".

وذكر فيدل نيكولاس أن "الجرحى نقلوا إلى مستشفى "سانت تيريز" في ميراغوان في انتظار نقلهم إلى مرافق مجاورة أخرى".

وكشف قائد الحماية المدنية في البلاد إيمانويل بيير لوكالة "فرانس برس" أن "رئيس الوزراء الموقت غاري كونيل دعا إلى اجتماع طارئ عقب هذه المأساة"، مؤكدا "اتخاذ التدابير اللازمة لنقل المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفيات أخرى في المنطقة".

وبجسب الوكالة، ووقع الانفجار بينما كان الضحايا يحاولون جمع الوقود المتسرب من الشاحنة الصهريج إثر تعرضها لحادث في منطقة ميراغوان بجنوب غرب البلاد، حسبما قال شهود.