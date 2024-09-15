أعلن الرّئيس الأميركي دونالد ترامب، "أنّنا سنقوم بترحيل أعداد كبيرة من المهارجين في سبرينغفيلد بولاية أوهايو الأميركيّة. سنخرج هؤلاء الأشخاص. سنعيدهم إلى فنزويلا".
وأشار، خلال مؤتمر صحافي في كاليفورنيا، إلى أنّه ستكون هناك خطط لأكبر عمليّة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، بدءًا من مناطق مثل سبرينغفيلد وأورورا، مؤكّدًا أنّه في حالة فوزه بالانتخابات، فإنّه سيشكّل فرقة عمل خاصّة من ممثّلي وكالات إنفاذ القانون النخبويّة، الّتي ستحارب المجرمين من بين المهاجرين غير الشّرعيّين.
ولفت ترامب إلى أنّ عبر الحدود الجنوبيّة إلى الولايات المتحدة، "يأتي ملايين وملايين المهاجرين غير الشّرعيّين الّذين كانوا محتجزين سابقًا في السجون ومستشفيات الأمراض العقلية، والعديد منهم إرهابيّون، من جميع أنحاء العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنقوم بترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين في سبرينغفيلد وإعادتهم إلى فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.