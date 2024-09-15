وزير الخارجية الإسرائيلي: بوريل معادٍ للسامية ومنتقد لإسرائيل ويحاول باستمرار تمرير قرارات وعقوبات ضدنا

اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنه المعادي للسامية"، وذلك تعقيبا على تعليقه على مقتل موظفين في الأمم المتحدة في غارة إسرائيلية على قطاع غزة يوم الأربعاء.

ولفت كاتس، في بيان، الى أن "جوزيب بوريل معادٍ للسامية ومنتقد لإسرائيل ويحاول باستمرار تمرير قرارات وعقوبات ضدّ إسرائيل داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن يتم منعه لاحقا من قبل معظم الدول الأعضاء".

ورأى كاتس، أن "هناك فرق بين الانتقادات المشروعة والخلافات السياسية وهي عادية بين الأصدقاء، وبين الحملة المعادية للسامية التي يشنّها بوريل ضدّ إسرائيل، والتي تذكّر بأسوأ (مراحل) معاداة السامية في التاريخ".

وكان قد انتقد بوريل "تجاهل المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي"، بعد مقتل 18 شخصا في غارة إسرائيلية استهدفت الأربعاء مدرسة تؤوي نازحين في النصيرات وسط قطاع غزة.