الدفاع الروسية: تدمير 19 طائرة مسيّرة فوق أراضي كورسك وبيلغورود خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنّ "خلال اللّيلة الماضية، تمّ إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيّرات على أهداف داخل الأراضي الرّوسيّة"، مشيرةً إلى أنّ "أنظمة الدّفاع الجوّي المناوبة دمّرت 10 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و9 أخرى فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وكان قد أفاد الحرس الوطني التّابع لوزارة الدفاع، يوم أمس، بأنّه "تمّ القضاء على 50 عسكريًّا أوكرانيًّا وتدمير 5 نقاط قيادة و3 محطّات للحرب الإلكترونيّة لقوّات كييف، على أطراف مقاطعة كورسك الحدوديّة"، موضحًا أنّه "تمّ استهداف القوّات الأوكرانيّة بدبّابات "تي-72" وصواريخ "كورنيت" المضادّة للدّروع ومدافع "الهاون" عيار 112مم".
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