نقتلت القناة 7 الإسرائيلية عن عضو لجنة الخارجية والأمن بالكنيست عميت هاليفي، قوله إنّ "الجيش لم يهزم أي كتيبة أو حتى فصيل لحماس في رفح"، مضيفًا "كل جندي يدخل خان يونس أو حي الزيتون أكثر من مرة يدرك أنه لم يحسم شيء".
ورأى هاليفي أنّ "بيانات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري تحرج الجيش، والأخطر أنها تضلل الجمهور والحكومة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، في حين لا يبدو التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة قريبًا مع إضافة شروط جديدة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب بالكنيست: الجيش الإسرائيلي لم يهزم أي كتيبة أو حتى فصيل لحماس في رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.