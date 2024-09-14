الحاج: أخذنا الخيار في "القوات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية" لنقول الغد لنا في لبنان

أحيت منطقة المتن الشمالي في "القوات اللبنانية"، قداسًا لـ"راحة أنفس شهداء المتن"، ترأسه الأب جورج كامل، تحت شعار "الغد لنا"، وبرعاية رئيس الحزب سمير جعجع ممثلا بالنائب ملحم الرياشي.

وقال الرياشي إنّ "الذين استشهدوا لم يستشهدوا من أجل قضية عابرة، ولم يكونوا فقط مقاتلين، بل كانوا آباء وأمهات وأبناء وطلابا، قبل أن يأخذوا قرار تحرير أنفسهم وأرضهم من الإحتلالات والتوطين".

بدوره، ذكر النائب رازي الحاج أنّ "دين الوفاء لا يوفى إلا بالوفاء، وهذه الوقفة اليوم، وفاء للذين بذلوا حياتهم من أجلنا".

وأضاف: "شهداؤنا سقطوا دفاعا عن لبنان السيادة والشرعية والنزاهة، وليس الفساد. استشهدوا من أجل لبنان البيئة النظيفة، ومستشفى وجامعة الشرق، وليس لبنان مقبرة الشرق. من أجل كل هذا، أخذنا الخيار في حزب القوات اللبنانية وتكتل الجمهورية القوية، لنقول الغد لنا في لبنان، مثل ما كان يريده شهداؤنا".

وقال: "هذا الأسبوع كان صعبًا، لأننا كنا نواجه داخل 3 لجان نيابية في 3 ملفات مليئة بالفساد، أولها في لجنة المال والموازنة، تحدثنا عن أزمة الطوابع، وفي لجنة البيئة تحدثنا عن المكب الذين استفادوا منه بكل وقاحة واليوم تنصلوا منه، وفي لجنة الاقتصاد تحدثنا عن ملف التأمين وعشرات العقود الوهمية".

وأضاف: "أعدكم وأعد الشيخ بشير، أن الدولة التي انتظمت في 21 يومًا سنستردها، ونعد "الحكيم" أن هذا المتن سيكون كما يريده، متن الشهامة والشرف ومقدمة لبناء لبنان الذي نريده".