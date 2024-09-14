شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق برنامج تأهيل كوادر الصف الثاني بالهيئة العامة للتأمين الصحي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات اليوم التدريبي الأول لبرنامج "تأهيل كوادر الصف الثاني بالهيئة العامة للتأمين الصحي" من مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، الذي يأتي في إطار التعاون بين الأكاديمية وبين الهيئة العامة للتأمين الصحي.

يأتى ذلك من أجل تطوير العناصر البشرية داخل الهيئة وإعدادهم وتأهيلهم للمهام الجديدة التي تُسندُ إليهم بالمفاهيم النظرية والتدريبيات العملية، من خلال محتوى تدريبي يتم إعداده على يد مجموعة من المتخصصين.



أثناء التدريب بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب