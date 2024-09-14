بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أصيب 7 أشخاص، جراء حادث تصادم مركبة توكتوك بجرار زراعي على طريق نجير أمام عزبة الإصلاح بنطاق مركز شربين في محافظة الدقهلية.

كان اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ للعميد محمد منير العدل، مأمور مركز شرطة شربين بالواقعة، وانتقل ضباط مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد أحمد عوض، رئيس المباحث، لمكان الحادث وتبين إصابة:" رضا السيد عوض، 45 عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج و محمد رضا السيد عوض، 17 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم و غاده رضا السيد ٩ أعوام، باشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالقدم اليسرى و غاده السيد الوردانى، 45 عاما، باشتباه نزيف داخلي بالمخ والصدر و حكيم رضا السيد عوض ،11 عاما، باشتباه كسر بالذراع الأيمن و روحية عبده خضر صالح ،65عاما، باشتباه ما بعد الارتجاج و محمد عبده خضر صالح ،45 سنة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين لمستشفى شربين.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.