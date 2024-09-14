تعاون سعودي - بريطاني في العمل المحاسبي

عقد وفد من الديوان العام للمحاسبة ممثلا بالنائب التنفيذي للرقابة على الأداء عبدالعزيز المطوع، والنائب التنفيذي للتخطيط والتطوير المهندس حازم القثامي، والمشرف العام على مكتب مراجعة القوائم المالية لاما الحمادي، اجتماعًا مع عدد من المسؤولين بمكتب المراجعة الوطني في المملكة المتحدة، وذلك في مقر المكتب بالعاصمة البريطانية لندن.

وجرى خلال الاجتماع بحث واستعراض أوجه التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجهازين في مجالات مراجعة الأداء ومراجعة القوائم المالية والممكنات التقنية وأطر إدارة المخاطر والجودة وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، وذلك في إطار منهجية القيمة مقابل المال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة قياس الأثر، وفي ظل التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام بالمملكة.