تعاون سعودي - بريطاني في العمل المحاسبي

وجرى خلال الاجتماع بحث واستعراض أوجه التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجهازين في مجالات مراجعة الأداء ومراجعة القوائم المالية والممكنات التقنية وأطر إدارة المخاطر والجودة وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، وذلك في إطار منهجية القيمة مقابل المال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة قياس الأثر، وفي ظل التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي في القطاع العام بالمملكة.
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