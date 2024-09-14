"الجديد": مواجهة بين سلامة وشهود الأسبوع المقبل والقاضية عون حددت موعدًا للاستماع للمحامي تويني

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "الأسبوع المقبل سيشهد جلسات إستماع ومواجهة بين الشهود وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة".

وكشفت أنّ "مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يستكمل تحقيقات مالية وردت اليه في تقارير سابقة، ومنها شبهة إختلاس المال العام وتبييض الأموال".

إلى ذلك، أشارت معلومات القناة إلى أنّ "القاضية غادة عون استدعت يوم الخميس الماضي المحامي ميكي تويني الى مكتبها في بعبدا من خارج الأصول القانونية، وحاولت فتح محضر بالجلسة وأخذ إفادته بشكل رسمي"، مؤكدة أنّ "القاضية غادة عون حددت للمحامي تويني موعدًا يوم الثلاثاء للإستماع إليه مجددًا بعدما تمنع عن القبول".