أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "الأسبوع المقبل سيشهد جلسات إستماع ومواجهة بين الشهود وحاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة".
وكشفت أنّ "مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يستكمل تحقيقات مالية وردت اليه في تقارير سابقة، ومنها شبهة إختلاس المال العام وتبييض الأموال".
إلى ذلك، أشارت معلومات القناة إلى أنّ "القاضية غادة عون استدعت يوم الخميس الماضي المحامي ميكي تويني الى مكتبها في بعبدا من خارج الأصول القانونية، وحاولت فتح محضر بالجلسة وأخذ إفادته بشكل رسمي"، مؤكدة أنّ "القاضية غادة عون حددت للمحامي تويني موعدًا يوم الثلاثاء للإستماع إليه مجددًا بعدما تمنع عن القبول".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد": مواجهة بين سلامة وشهود الأسبوع المقبل والقاضية عون حددت موعدًا للاستماع للمحامي تويني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.