أعلن "حزب الله"، في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وردًا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة كفررمان، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم السبت 14-9-2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على تموضع مستحدث للواء 769 من فرقة الجليل في عين مرغليوت غرب كريات شمونة وأصابت أهدافها بدقة".
وفي بيان آخر، أكّد الحزب أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:15 من مساء يوم السبت 14-9-2024، تجمعًا لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: هاجمنا بالمسيّرات تموضعًا للواء من فرقة في عين مرغليوت واستهدفنا جنودًا بمحيط ثكنة ميتات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.