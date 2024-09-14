تيمور جنبلاط: الحاجة ملحّة لتوفير ارادة محلية تلاقي الجهود الخارجية المنتظرة

أشار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط، الى "الحاجة ملحّة لتوفير ارادة محلية تلاقي الجهود الخارجية المنتظرة وتساهم في تعزيز المناخات الايجابية، لتجاوز العقبات التي لا تزال تعيق الوصول إلى أرضية مشتركة، لتحقيق اختراق جدّي للانفراج المطلوب، خاصة في موضوع استحقاق رئاسة الجمهورية".

ورأى جنبلاط، في تصريح على هامش استقبالات في قصر المختارة، ان "المضي في تعقيد الأزمات الداخلية وعدم الوصول إلى صيغة تسوية، سيُبقي لبنان امام استحالة بلوغ الحلول لازماته المستعصية وإطالة أمد الفراغ، خاصة في ظل المحاذير المفتوحة على احتمالات تطورات الحرب التي تنحى باتجاه الاسوأ، بغياب اي أفق لانفراج قريب والحد من تصاعدها".

كذلك عرض النائب جنبلاط مع عدد من الوفود الاهلية والاجتماعية والمناطقية قضايا خدماتية وحياتية عامة، وبعضها جاء شاكرا دعم احتياجاتها وتقدمها مشايخ وفاعليات ومجالس بلدية واختيارية.