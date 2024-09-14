أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أننا "نطلق نداء استغاثة إنسانية عاجلة لإنقاذ 2 مليون نازح بالقطاع قبل فوات الأوان"، لافتاً الى أن "القطاع مقبل على كارثة إنسانية حقيقية بفعل دخول فصل الشتاء وظروف المناخ الصعبة".
وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "74% من خيام النازحين في القطاع أصبحت غير صالحة للاستخدام".
كانت هذه تفاصيل خبر المكتب الإعلامي في غزة: نطلق نداء استغاثة إنسانية عاجلة لإنقاذ 2 مليون نازح بالقطاع قبل فوات الأوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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