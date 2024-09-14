المكتب الإعلامي في غزة: نطلق نداء استغاثة إنسانية عاجلة لإنقاذ 2 مليون نازح بالقطاع قبل فوات الأوان

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أننا "نطلق نداء استغاثة إنسانية عاجلة لإنقاذ 2 مليون نازح بالقطاع قبل فوات الأوان"، لافتاً الى أن "القطاع مقبل على كارثة إنسانية حقيقية بفعل دخول فصل الشتاء وظروف المناخ الصعبة".

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "74% من خيام النازحين في القطاع أصبحت غير صالحة للاستخدام".