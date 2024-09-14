اللجنة الخماسية اجتمعت في قصر الصنوبر وشددت على ضرورة حل ازمة الشغور الرئاسي

عقدت اللجنة الخماسية اجتماعا في قصر الصنوبر اليوم ، مشددةً "على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية لأن هناك خطرا على لبنان بسبب الشغور الرئاسي الذي يدفع ثمنه لبنان واللبنانيون".

وأكد المجتمعون، على "وحدة اللجنة الخماسية، اذ شكل انعقاده اهمية بحكم الفترة التي مرت".

كما جرى "التشديد على مواكبة اللبنانيين لإيجاد حل للشغور الرئاسي"، وعبر المجتمعون عن "وجهة نظر المجتمع الدولي بأن الأوضاع "لا يمكن أن تظل على حالها".