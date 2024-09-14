غارات إسرائيلية على الصرفند وكفركلا وشيحين وعيترون والطيبة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة استهدفت بلدة الصرفند في جنوب لبنان، كما شنّ غارة جويّة على بلدة الطيبة.

هذا، وأفاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن غارتَين إسرائيليتَين على بلدات كفركلا وشيحين وعيترون.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، على أنّ "جبهة المساندة مستمرة في لبنان طالما أنَّ الحرب في غزَّة مستمرة، وتزيد وتيرة هذه المساندة كلما زادت إسرائيل من عدوانها، وخاصة عندما تستهدف المدنيين، ولا يوجد طريق لعودة المستوطنين في الشمال إلَّا بإيقاف الحرب على غزة، وأمَّا التهديد بالحرب علينا في لبنان فهو لا يخيفنا".