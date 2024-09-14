نتانياهو: نحن بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قوله "إننا بصدد عملية واسعة وقوية في الجبهة الشمالية".

وأشارت القناة في هذا الصدد إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي يسعى لتصعيد متدرّج على الجبهة الشمالية".

وفي وقت سابق من اليوم، شدد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، على أنّ "جبهة المساندة مستمرة في لبنان طالما أنَّ الحرب في غزَّة مستمرة، وتزيد وتيرة هذه المساندة كلما زادت إسرائيل من عدوانها، وخاصة عندما تستهدف المدنيين، ولا يوجد طريق لعودة المستوطنين في الشمال إلَّا بإيقاف الحرب على غزة، وأمَّا التهديد بالحرب علينا في لبنان فهو لا يخيفنا".

بدورها، أشارت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، إلى أنّ "توسيع العملية العسكرية بالشمال دون صفقة تبادل هو حكم بالإعدام على الأسرى"، مضيفة "نتانياهو ينقل مركز الثقل للجبهة الشمالية ويترك مصير الأسرى إلى الموت".