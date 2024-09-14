"أ.ف.ب": بدء عملية قطر ناقلة النفط "سونيون" التي تم استهدافها قبالة اليمن

بدأت عملية قطر ناقلة نفط هاجمتها القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" في شهر آب الماضي، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).

وقال المصدر إنّ الناقلة سونيون التي ترفع العلم اليوناني وأخليت من طاقمها بعد استهدافها، يتم قطرها شمالا تحت حراسة عسكرية.

وكانت السفينة تعرضت لهجوم الشهر الماضي قبالة سواحل الحديدة وهي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام، حيث أشارت الحركة إلى أنّ الاستهداف جاء بسبب توجهها إلى الموانئ الإسرائيلية، وهو ما تحذّر منه الحركة في إطار عملياتها المساندة لقطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية المستمرة.