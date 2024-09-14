شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يوصى بضرورة وجود جزاءات على الاستخدام السيئ للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

أوصى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، بضرورة وجود ضوابط وجزاءات قانونية على استخدام الذكاء الاصطناعى بشكل يسيء للرموز، وضرورة تفعيل مواثيق الشرف الصحفية والإعلامية والأكواد الإعلامية.

كما أوصى المجلس في التوصيات الصادرة عن جلسات مبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام" التي نظمها المجلس الأعلى للإعلام بالعمل على وجود جمعيات حماية حق الجمهور فى المشاهدة النظيفة والعمل على وجود مسوح ودراسات تحليلية للمشهد الإعلامى واستقاء الآراء حول ما يقدم فى الإعلام وما يهم الجمهور وتوفير الإمكانيات التكنولوجية ودمجها فى وسائل الإعلام.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، عقد جلستين من قبل ضمن مبادرة "التنظيم الذاتى للإعلام"، والتى ناقشت النشاط الإعلانى والبرامج الرياضية والبرامج الحوارية، بحضور عدد من أعضاء المجلس والمتخصصين فى مجال الإعلام وأساتذة الجامعات وقيادات العمل الإعلامى فى مصر.

وقال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القيادات الإعلامية اتفقوا على توصيات أهمها ضرورة ضبط مدد الإعلانات مقابل المواد الدرامية والبرامج، وأن تحصل الإعلانات على تصريح من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل عرضها، كذلك ضرورة ضبط وقت البرامج الحوارية بما لا يزيد عن ساعة ونصف، والحد من الآراء الذاتية لمقدمى البرامج.



