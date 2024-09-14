الجيزة: ضبط مصنع أسطوانات بوتاجاز يتلاعب بالأوزان لتحقيق أرباح غير مشروعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

اطلع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في تنظيم الحملات الرقابية على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع كافة صور الغش والتدليس.

واطلع "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، على نتائج الحملات التي أسفرت عن ضبط أحد مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى بالمنطقة الصناعية بأبو رواش وقيامه بمخالفة فى تعبئة اسطوانات الغاز المنزلي ناقصة الوزن بمقدار 2.200 كيلو عجز فى الاسطوانة الواحدة، وذلك بغرض بيع الكميات التى يتم توفيرها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت مديرية التموين، بتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة وإرسال المحضر إلى الهيئة العامة للبترول لتحصيل الفروق المالية عن المخالفة.