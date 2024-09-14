تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بالشرقية والدفع بـ20 سيارة إسعاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
وقع منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية.
وفور وقع الحادث، دفعت "الصحة" بـ20 سيارة إسعاف.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
وقع منذ قليل، حادث تصادم قطارين أمام الكوبرى الجديد بمدينة الزقازيق فى محافظة الشرقية.
وفور وقع الحادث، دفعت "الصحة" بـ20 سيارة إسعاف.
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