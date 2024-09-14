بعد تصريحات أمريكية.. بكين تتعهد بالتصدي لأي انتهاك لحقوقها في بحر الصين الجنوبي

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين – (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية وو تشيان، اليوم السبت، أن بلاده ستتخذ تدابير قوية وفعالة للتصدي بحزم لأي أعمال من شأنها إثارة المشاكل في بحر الصين الجنوبي، وتعتبر انتهاكا للسيادة الإقليمية للصين وحقوقها البحرية.

جاءت تصريحات المتحدث الصيني ردا على استفسار إعلامي بشأن التصريحات الصادرة حديثا عن الفلبين والولايات المتحدة، بشأن التوغل غير القانوني للفلبين في المياه المجاورة لشيانبين جياو الصينية، وأشار إلى أن جزر نانشا، بما في ذلك جزيرة شيانبين جياو، هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكدا أن أنشطة حماية حقوق الصين وإنفاذ القانون في المناطق البحرية ذات الصلة مشروعة ومهنية، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأوضح "وو" أن الولايات المتحدة ليست طرفا في قضية بحر الصين الجنوبي، ولا يحق لها التدخل في النزاعات البحرية بين الصين والفلبين، ولا ينبغي لها استخدام المعاهدات الثنائية كذريعة لتقويض السيادة الإقليمية للصين وحقوقها ومصالحها البحرية، لافتا إلى أن التوترات الحالية في بحر الصين الجنوبي ناجمة عن الاستفزازات المتكررة للفلبين وأفعالها المتهورة، فضلا عن تصرفات الولايات المتحدة في التحريض على المواجهة وتأجيج النيران.