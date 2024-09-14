شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف والان مع تفاصيل الخبر

تقدم مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال نقيب الإعلاميين :"يطيب لي باسمي وبسم كل إعلامي مصر أن نهنئ فخامتكم والأمة العربية والإسلامية بحلول ذكرى مولد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات".

وأضاف :"إذ نستلهم من صاحب الذكرى العطرة، القدوة والأسوة الحسنة في بناء الدولة على أسس العمل والاجتهاد ونستقي من رسالته عليه أفضل الصلاة والسلام، المبادئ الإنسانية الرفيعة في الود والتراحم، لنتوجه إلى المولى -عز وجل- أن يبارك جهودكم المخلصة يا سيادة الرئيس في بناء وطننا الحبيب مصر والحفاظ على أمنه وثوابت أمتنا العربية إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير".

ودعا مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتورطارق سعده نقيب الإعلاميين -عز وجل- أن يعيد هذه الذكرى الطيبة على فخامتكم بوافر الصحة والعافية.