شكرا لقرائتكم خبر عن هل يسمح لك القانون باستخدام القوة لإيقاف الاعتداء الموجه إليك؟.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "عشان نفهم.. هل يسمح لك القانون باستخدام القوة لإيقاف الاعتداء الموجه إليك؟"، استعرض خلاله كيف أجاز المشرع الدفاع الشرعى وحدد الحالات، وحدد شرطين لإباحته ووضع قيدين، وحظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين، حيث أنه في كثير من الأحيان تُرتكب اليوم العديد من الجرائم الشديدة الخطورة ضد آحاد الناس وقد تصيبهم في مالهم أو شخصهم أو عرضهم، وهذه الجرائم قد تتمثل في القتل أو السرقة والتي يحترفها البعض لتكون مهنتهم، في العصر الراهن ومصدر رزقهم الملوث.

إلا أن التشريعات الجنائية الحديثة تهدف بكل توجهات رغم اختلاف وتباين مرجعياتها الفلسفية والفكرية، وقد سبقها الإسلام إلى الحفاظ على حياة الناس وأعراضهم وممتلكاتهم، وفى الحقيقة عندما تتعرض للاعتداء، من الطبيعي أن تلجأ لأية وسيلة تراها ضرورية لإيقافه، لكن هل يجيز القانون لك ذلك؟ وهل يسمح لك باستخدام القوة لإيقاف الاعتداء الموجه إليك؟ حيث إن دفاعك عن نفسك أو مالك أو عِرضك إذا ما تعرضت للاعتداء، هو ارتداد طبيعي لما يقع عليك، وليس من المنطق أن يمنعك القانون من الدفاع عن نفسك، بأن تقف مكتوف اليدين أمام المعتدي، بل يمنحك هذه الرخصة لمنع وقوع الأذى عليك أو لمنع استمراره إذا وقع، ولكن هذا الحق مقيد بعدم التجاوز أو التعدي المفضي إلى إيذاء الآخر بدون وجه حق.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على موقف قانون العقوبات من مسألة الدفاع الشرعى، وشروط الإعتداء، وشروط الدفاع، وقيود حق الدفاع الشرعي، وآثار الدفاع الشرعي، و تجاوز حدود الدفاع الشرعي، والذى يسمى من الناحية الشرعية بـ"دفع الصائل"، التي يجب أن يكون حين تحقق الاعتداء لا مجرد التوهم وأن يتناسب مع جسامة العدوان، وما هي الشروط الواجب توافرها في ذلك الحق حتى لا يقع الشخص في المحظورة وتعرضه للاتهام ليصبح هو المتهم بدلاَ من المجني عليه في مثل هذه الحالات.

وإليكم التفاصيل كاملة:

عشان نفهم.. هل يسمح لك القانون باستخدام القوة لإيقاف الاعتداء الموجه إليك؟.. المشرع أجاز الدفاع الشرعى وحدد الحالات.. وحدد شرطين لإباحته.. ووضع قيدين.. وحظر القتل العمد في إطار الدفاع الشرعي إلا في حالتين

برلمانى