غدا.. آخر موعد لصرف الخبز المدعم للمصطافين دون التقيد بمحل الإقامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي



حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على فتح نظام صرف الخبز المدعم من ماكينات الصرف الآلى فى المحافظات الساحلية والتي تشهد إقبالا من المصطافين خلال فترة الصيف وهى محافظات، الإسكندرية ومطروح وبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ وذلك حتى اخر موعد غدا الأحد 15 من شهر سبتمبر الجارى.



ويستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أى مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته وذلك فى إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم فى هذه المناطق حيث يتم إتاحة صرف الخبز المدعم لهم.



من الجدير بالذكر بان النظام الإلكترونى الخاص بصرف الخبز المدعم من خلال بطاقات التموين يقتصر على الصرف داخل محل إقامة صاحب البطاقة فقط، ومع حرص وزارة التموين فانه يتم إتاحة الصرف فى المناطق الساحلية لأى صاحب بطاقة تموين ويتم الصرف بمعدل 5 أرغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 20 قرشا دون التقيد بمحل الإقامة، وبمجرد دخول المواطن أى منطقة من هذه المناطق الساحلية فإنه يستطيع صرف الخبز المدعم من خلال البطاقة التموينية.

