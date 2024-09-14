حزب الله يطلق صواريخه على الجولان وطبريا ويدمر ميركافا.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - هاجم حزب الله، اليوم السبت، بمسيّرة انقضاضية مقر لواء حرمون 810 الإسرائيلي في ثكنة معاليه غولاني بالجولان السوري المحتل وأصاب الهدف بدقة، واستهدف مواقع في الجليل، وقصف ودبابة ميركافا بصاروخ موجّه قرب الحدود، ودمر التجهيزات ‏التجسسية في موقع حدب يارين.

كما استهدف حزب الله، التجهيزات ‏التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.

وأعلن حزب الله أنه استهدف بعشرات الصواريخ مواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل، كما أعلن تدمير دبابة ميركافا بصاروخ موجّه قرب الحدود.

كما استهدف حزب الله، مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في موقع الزاعورة بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابة مباشرة فيه.

وكان حزب الله شن في وقت سابق اليوم هجمات عدة بالمسيّرات والصواريخ على عدة مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان السوري المحتل.

مقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة 282 في شمال غربي طبريا

كما استهدف حزب الله مقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة 282 في شمال غربي طبريا بعشرات الصواريخ، فيما نشرت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر سقوط صواريخ بالقرب من بحيرة طبريا بين الجليل والجولان السوري المحتل.