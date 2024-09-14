عاجل.. عملية طعن في حيفا

ياسر رشاد - القاهرة - أنباء عن عملية طعن في حيفا وتحييد المنفذ، حسب مصادر عبرية.

وسوف نوافيكم بالتفاصيل..

ارتفاع حصيلة الشهداء بقطاع غزة إلى 41182 و95280 مصابًا منذ بدء العدوان

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41182، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ـ بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ـ أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 95280 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 64 مواطنا، وإصابة 155 آخر، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



