أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي، خلال تفقده بلدة كفررمان بعد الاعتداء الذي نفذته إسرائيل في احد الاحياء المدنية الآمنة بالبلدة، الى أن "هذا الفعل الجبان من العدو الصهيوني الذي استهدف من خلاله مبنى مدني فهذه الغارة الاجرامية على حي امن يكتظ بالسكان المدنيين حيث لا يوجد اي مظاهر عسكرية تتجلى السياسة الاجرامية للعدو الصهيوني يوميا في الجنوب".
وأكد قبيسب، أن "اسرائيل دأبت كما عادتها على قصف المنازل المدنية في الجنوب كما يجري في غزة والضفة الغربية تترجم اسرائيل اجرامها في كل يوم واهلنا صامدون في بلداتهم نوجه لهم التحية ونسأل الله الشفاء للجرحى".
واعتبر أن "هذه لغة صمود وتضحية في سبيل الجنوب"، مضيفاً "لقد قصف هذا المبنى ليلا وبطريقة وحشية فمن يستهدف المدنيين بهذه الطريقة يمارس سياسة اجرامية بحق بلدنا وبحق منطقتنا فقد تعودنا ان تترجم مدينة النبطية صمودها بمقاومة العدو".
كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي قام بجولة تفقدية في بلدة كفررمان: تعودنا ان تترجم النبطية صمودها بمقاومة العدو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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