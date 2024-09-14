المكاري اتصل بالصحافية آمال الخليل متضامنًا: الكلمة الحرة أمضى من أي سلاح

اتصل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​زياد المكاري​، بالصحّافيّة في جريدة "الأخبار" آمال الخليل، واطّلع منها على ملابسات رسالة التّهديد الإسرائيليّة المصدر، الّتي تلقّتها عبر الهاتف.

وإذ أعرب عن تضامنه معها في مواجهة "الإرهاب الفكري والحرب النّفسيّة اللذين عوّدتنا إسرائيل اللّجوء إليهما كلّ حين"، شدّد على أنّ "مناعة الصّحافة لن يوهنها تهديد من هنا ورسالة من هناك، وما هذا الأسلوب إلّا دليلًا على أنّ إسرائيل تأبى التزام العهود والمواثيق والقوانين الدّوليّة الّتي تحمي الصّحافيّين وترعى عملهم". وأشار إلى أنّ "الكلمة الحرّة والجريئة تبقى أمضى من أيّ سلاح حربي أو نفسي".