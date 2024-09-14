حريق كبير في بجة- جبيل وصعوبات في إخماده بسبب سرعة الرياح

اندلع حريق كبير في بلدة بجة قضاء جبيل، وتوجّه إلى المكان عناصر من الدّفاع المدني من مراكز جبيل وبجة والعاقورة وعنايا وجاج، وهم يواجهون صعوبةً في إخماد النّيران بسبب سرعة الرّياح.

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