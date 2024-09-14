حزب الله اللبناني يقصف قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال غربي بحيرة طبريا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم السبت، استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية شمال غربي بحيرة طبريا بالصواريخ.

وقال حزب الله - في بيان أوردته الوكالة الوكنبة اللبنانية للإعلام - إنه قصف اليوم قاعدة ومقر اللواء المدفعي والصواريخ الدقيقة 282 ومخازن التسليح والطوارئ التابعة لها في "يفتاح إليفليط" شمال غربي بحيرة طبريا بالعشرات من صواريخ الكاتيوشا.

حزب الله اللبناني يقصف مقرًا عسكريًا ومخازن لوجستية إسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني قصف مقر عسكري إسرائيلي ومخازن لوجستية في قاعدة "عميعاد" بعشرات من صواريخ "الكاتيوشا"، بالإضافة إلى استهداف دبابة "ميركافا" على طريق "رويسات العلم - زبدين" بصاروخ موجه.

وذكر حزب الله، في بيان اليوم السبت، أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - أنه استهدف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في قاعدة "عميعاد" بعشرات من صواريخ "الكاتيوشا".

وأضاف، في بيان ثانٍ منفصل، أنه استهدف اليوم دبابة "ميركافا" إسرائيلية على طريق (رويسات العلم - زبدين) بصاروخ موجه، وأصابها بشكل مباشر؛ مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها.

ومن جهة أخرى.. واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه اليوم على قرى وبلدات الجنوب اللبناني، حيث شن غارة من مسيرة على الحي الغربي في بلدة "ميس الجبل" بمنطقة "القندولي".

وفي النبطية، شن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد منتصف ليل أمس، غارة على حرش كونين في قضاء بنت جبيل.. فيما حلق الطيران الاستطلاعي والمسيّر الإسرائيلي طيلة الليلة الماضية وحتى صباح اليوم، فوق قرى الجنوب حتى مشارف مدينة صور.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في القطاعين الغربي والأوسط، كما أطلق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه أطراف الحي الجنوبي لبلدة عيتا الشعب بالقطاع الأوسط.