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باكستان والصين تعقدان مشاورات ثنائية للحد من التسلح وانتشار الأسلحة النووية

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ياسر رشاد - القاهرة - عقدت باكستان والصين الجولة التاسعة من المشاورات الثنائية حول الحد من التسلح وانتشار الأسلحة النووية في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد).

وذكر راديو باكستان اليوم السبت أن الجانبين بحثا القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني الدولي والإقليمي، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والفضاء الخارجي، والتعاون الثنائي في التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية.

ومن المقرر أن تعقد الجولة العاشرة من المشاورات الثنائية حول الحد من التسلح وانتشار الأسلحة النووية العام المقبل في العاصمة الصينية (بكين).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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