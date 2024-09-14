التشيك تعلن حالة التأهب مع استمرار هطول الأمطار وتجلي 150 منطقة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات التشيكية، اليوم السبت، حالة التأهب بسبب استمرار هطول الأمطار، وسط توقعات بازدياد ارتفاع منسوب المياه على مدار اليوم، وقد يصل إلى أعلى مستوى له حتى يوم غد الأحد.

وأشار راديو فرنسا الدولي إلى أنه تم بالفعل وضع خطط للإجلاء صباح اليوم في ما يقرب من 150 منطقة محلية في مستوى التحذير من الفيضانات وحوالي 30 بلدية في مستوى التحذير الأقصى، موضحا أن حركة النقل باتت معقدة بسبب الرياح التي تتسبب في سقوط الأشجار على الطرق، كما أن هناك أكثر من 60 ألف منزل بدون كهرباء.

ومع استمرار ارتفاع منسوب الأنهار وهطول الأمطار في العاصمة التشيكية براج، أقامت السلطات حواجز مضادة للفيضانات على ضفاف نهر "فلتافا" في أجزاء عدة من المدينة، وكانت بعض الأحياء قد دمرت تماما خلال الفيضانات الكبرى الأخيرة التي وقعت في عام 2002.