روسيا تصف العقوبات الأمريكية ضد صحفييها بـ"هجوم إرهابي إعلامي"

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد وسائل الإعلام الروسية " تعد اعتداء على حرية التعبير، وأن مثل هذه الإجراءات غير مبررة، كما أن الوضع في حد ذاته غير عادي".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنك الروسية عن زاخاروفا، خلال قمة "بريكس" الإعلامية اليوم السبت، "بالأمس تعرض الصحفيون الروس في الولايات المتحدة الأمريكية لهجوم إعلامي (إرهابي) حقيقي، بصفتهم الاعتبارية وبصفتهم الشخصية"، وفقا لـ سبوتنك.

وأضافت: "بالإضافة إلى تلك التصريحات، التي لا أساس لها من الصحة ذات الطابع السياسي التي صدرت بالأمس من واشنطن ضد وسائل الإعلام، هناك عدوان جسدي موازٍ ضد الصحفيين".

وأكدت أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي "اعتداء على حرية التعبير، وعلى مهنة الصحافة"، وعلينا أن "نعرب عن التضامن".