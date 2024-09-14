الدستورية الجزائرية: الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت المحكمة الدستورية الجزائرية، أنه بعد الفصل في الطعون سيتم الإعلان اليوم السبت عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت يوم السابع من سبتمبر.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة الدسستورية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، بأنه "في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية وعملا بأحكام المادة 191 من الدستور والمادة 260 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 , المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم, و بعد الفصل في الطعون تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024 ، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في حدود الساعة الواحدة (13:00) ".