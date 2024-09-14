الزعيم الكوري الشمالي: علاقاتنا مع روسيا تتطور بسرعة في مختلف المجالات

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، في اجتماع مع أمين المجلس الأمني الروسي سيرجي شويجو، أن العلاقات بين البلدين تتطور بسرعة في مختلف المجالات، ومنها السياسة والاقتصاد والثقافة.

وقال الزعيم الكوري الشمالي وفقا لما ذكرته إذاعة "صوت كوريا" الكورية الشمالية، اليوم السبت " إن هذا التطور في العلاقات يتماشى مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في قمة بيونج يانج في يونيو الماضي، وإن حكومة كوريا الشمالية ستواصل توسيع التعاون مع روسيا بروح من الشراكة الاستراتيجية الشاملة".

وبحسب وسائل إعلام محلية كورية شمالية عُقِد الاجتماع في جو من الود والثقة، وتبادل كيم، وشويجو، الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية، والجهود الرامية إلى تعزيز التعاون، بما في ذلك تعميق الحوار الاستراتيجي وحماية المصالح الأمنية المشتركة، وأبدى الجانبان تقاربا في الآراء بشأن المواضيع التي جرى طرحها.

وعقد الزعيم الكوري الشمالي اجتماعا آخر مع شويجو حيث طلب من المسؤول الأمني ​​الروسي نقل رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمنى فيها له الصحة الجيدة وكل النجاح في عمله، معبرا عن تمنياته بالنصر والثروة والسعادة للشعب الروسي.