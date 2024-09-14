أمانة مكة المكرمة تؤكد جاهزيتها وتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة الأمطار الغزيرة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة (مكة المكرمة) أسامة الزيتوني، رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لمواجهة الأمطار الرعدية التي تشهدها المنطقة.

قال الزيتوني ـ في تصريح لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم السبت"إننا على استعداد لحماية الأرواح والممتلكات خلال هذه الحالة الجوية"، مضيفا أن "الأمانة على تواصل التنسيق مع الجهات المعنية مثل المركز الوطني للأرصاد وجهاز الدفاع المدني".

وأشار إلى أنه "بناء على التنبيهات الأخيرة التي صدرت اتخذت الأمانة كافة الاحتياطات وتم تفعيل خطط الطوارئ بشكل مباشر مع استعداد فرقها و كوادرها ومعداتها للتعامل مع أي حوادث ناجمة عن الأمطار".

وكان الدفاع المدني السعودي قد دعا إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب استمرار الأمطار الرعدية الغزيرة على بعض مناطق المملكة حتى الثلاثاء المقبل، حيث توقع هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان ونجران.