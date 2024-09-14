وزير خارجية أمريكا ورئيس وزراء أرمينيا يؤكدان أهمية إحلال السلام

ياسر رشاد - القاهرة - جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، التأكيد على أهمية إحلال السلام الدائم بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - في بيان، اليوم السبت أن "بلينكن رحب، خلال الاتصال الهاتفي، بالتقدم الأخير بين الطرفين، بما في ذلك الاتفاق على لائحة ترسيم الحدود " .

وناقش الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والتعليم.

وأكد بلينكن، التزام الولايات المتحدة بالجهود الجارية لدعم ازدهار أرمينيا وديمقراطيتها واستقلالها بما يعود بالنفع على شعب أرمينيا ومنطقة القوقاز الأوسع.