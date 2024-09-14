عضو البرلمان الأوروبي يشيد بالتطور في العملية الانتخابية النيابية بالأردن

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد عضو البرلمان الأوروبي المشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية النائب أندريا شيدا، بمجريات العملية الانتخابية النيابية التي تمت في الأردن الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذه الدورة من الانتخابات النيابية في الأردن مختلفة عن السابقة من حيث التجهيزات والقوانين وغير ذلك.

وقال شيدا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش المؤتمر الصحفي بشأن تقيم العملية الانتخابية الأردنية، إن الاتحاد الأوروبي على تواصل دائم بشأن المراقبة على الانتخابات في الأردن وكانت هناك جولة مراقبة للبعثة في الدورة السابقة من الانتخابات 2020 وأن الدورة الحالية 2024 متطورة وجيدة.

وأضاف أن مشاركة المرأة والشباب تمثل تطورا جديدا وجيدا في هذه الدورة من الانتخابات النيابية الأردنية 2024، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه رغم ذلك إلا أن الطريق مازال طويلا لمزيد من الإصلاحات السياسية والحزبية في الأردن، ولكن في هذه الانتخابات هناك تطور حقيقي وواضح عن الدورات السابقة.

وبشأن تقديم مزيد من الدعم للأردن لتنفيذ رؤية التحديث السياسي والاقتصادي، كشف عضو البرلمان الأوروبي أن هناك مفاوضات بشأن توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن بشأن تطوير ودعم هذه الإصلاحات السياسية، مشيرا إلى أن نتائج هذه الاتفاقية حال توقيعها ستكون مفيدة وجيدة بالنسبة للعمل السياسي والحزبي في الأردن.

ونوه إلى أن ضمن هذه الاتفاقية التي يتم التفاوض بشأنها تقديم المزيد من الدعم للأردن بشأن تفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدا أن هناك حرصا من الجانبين على مزيد من التعاون في هذا المجال وغيره من المجالات.

وتضم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الأردنية من 120 مراقبا من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن كل من كندا والنرويج وسويسرا..كما تضم وفدا يتألف من 7 أعضاء من البرلمان الأوروبي و32 دبلوماسيا معتمدا في عمان.