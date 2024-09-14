“اليونيسيف”: أطفال غزة تدفع ثمن وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) سليم عويس، أن ما يعيشه أطفال غزة من قتل وعنف غير مسبوق على مستوى العالم في التاريخ الحديث، مشددا على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في غزة.

وقال عويس – في تصريح خاص لقناة (سي جي تي إن) الصينية اليوم /السبت/ – إن “أعداد مهولة من الأطفال يصعب تصديقها قتلت خلال القصف الإسرائيلي على غزة”.. لافتا إلى أن “الأطفال مستمرون في دفع ثمن وحشية قوات الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف أن “الحل الوحيد لمعاناة الأطفال وقف قوات الاحتلال الإسرائيلي الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة”، محذرا من “تفاقم المخاطر التي تهدد حياة أطفال غزة بسبب استمرار الحرب”.

وأوضح المتحدث الإقليمي باسم “اليونيسيف” أنه “بعد حوالي 11 شهرا من العنف المتواصل والمعاناة الكبيرة التي يعانيها الأطفال والنساء والعائلات هناك مخاطر صحية وأمراض من أهمها المخاطر على صحتهم العقلية والنفسية”.

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