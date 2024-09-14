مواطن قتل 3 من أفراد عائلته ثم انتحر في بلدة كوبا بقضاء البترون

أفادت معلومات صحافيّة بأنّ المواطن "أ. م." أقدم على قتل والده، ثمّ عاد إلى منزله وقتل زوجته وابنه قبل أن ينتحر، وذلك في بلدة كوبا في قضاء البترون.

و‏‎على الفور، حضرت دوريّة من المخابرات والأجهزة الأمنيّة، وباشرت باتخاذ الإجراءات اللّازمة لكشف ملابسات الحادثة.