أفادت معلومات صحافيّة بأنّ المواطن "أ. م." أقدم على قتل والده، ثمّ عاد إلى منزله وقتل زوجته وابنه قبل أن ينتحر، وذلك في بلدة كوبا في قضاء البترون.
وعلى الفور، حضرت دوريّة من المخابرات والأجهزة الأمنيّة، وباشرت باتخاذ الإجراءات اللّازمة لكشف ملابسات الحادثة.
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن قتل 3 من أفراد عائلته ثم انتحر في بلدة كوبا بقضاء البترون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.