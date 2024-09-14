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مواطن قتل 3 من أفراد عائلته ثم انتحر في بلدة كوبا بقضاء البترون

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أفادت معلومات صحافيّة بأنّ المواطن "أ. م." أقدم على قتل والده، ثمّ عاد إلى منزله وقتل زوجته وابنه قبل أن ينتحر، وذلك في بلدة كوبا في قضاء البترون.

و‏‎على الفور، حضرت دوريّة من المخابرات والأجهزة الأمنيّة، وباشرت باتخاذ الإجراءات اللّازمة لكشف ملابسات الحادثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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