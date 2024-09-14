أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشّريفة، وردًّا على ‌‏‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة الصّامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا في بلدة ‏كفررمان، ‏شنّ مجاهدو ‌‏المقاومة ‏الإسلاميّة اليوم السّبت 2024-9-14، هجومًا جوّيًّا بمسيّرة انقضاضية على ‏مقر لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني، مستهدفةً أماكن تموضع واستقرار ضبّاطه وجنوده؛ ‏وأصابت هدفها بدقّة".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": شنّينا هجومًا بمسيّرة انقضاضية على ‏مقر لواء حرمون 810 في ثكنة معاليه غولاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.