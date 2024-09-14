شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن عن أسعار تذاكر العمرة للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن أسعار تذاكر عمرة الموسم الجديد، في إخطارها المرسل إلي شركات السياحة.

وأوضحت الشركة، أن أسعار تذاكر طيران العمرة تبدأ من 11 ألف جنيها لخطي السفر «القاهرة/ جده/ القاهرة» و«القاهرة/ الطائف/ القاهرة» وتصل إلي 11500 جنيها لخط «القاهرة جده – الطائف / القاهرة».

وأسعار تذكر السفر لخط «القاهرة/ جده – المدينة المنورة / القاهرة» تصل الي 11500 جنيها، وتصل إلي 1200 الف جنيها لتذاكر سفر « القاهرة /الطائف – المدينة المنورة/ القاهرة».

وتصل اسعار التذاكر إلي 13000 جنيها لخط «القاهرة/ المدينة المنورة – جده / القاهرة»، وخط «القاهرة/ المدينة المنورة – الطائف /القاهرة»، وخط القاهرة / المدينة المنورة /القاهرة».

وأوضحت الشركة أن الأسعار الحالية صالحة حتي نهاية شهر أكتوبر المقبل علي أن يتم النظر في الأسعار مرة أخري سواء بالابقاء عليها أو تحديثها.