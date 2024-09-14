إيران تطلق القمر الاصطناعي جمران 1 بنجاح إلى الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران- (د ب أ)

أطلقت إيران صباح اليوم السبت القمر الاصطناعي البحثي "جمران" 1 بواسطة حامل الأقمار الاصطناعية قائم 100 .

وتم إطلاق القمر الاصطناعي البحثي "جمران 1" إلى الفضاء بواسطة حامل الأقمار الاصطناعية قائم 100 وتم وضعه بنجاح في مدار على ارتفاع 550 كيلومترا فوق سطح الأرض، نيابة عن الحرس الثوري الإيراني وهو فرع قوي من القوات المسلحة الإيرانية.

وتم تصميم وبناء القمر الاصطناعي البحثي جمران 1 من جانب المجموعة الفضائية للصناعات الإلكترونية الإيرانية بالتعاون مع معهد أبحاث الفضاء الجوي والشركات القائمة على المعرفة الخاصة.

وذكرت شبكة إيريب الإيرانية أنه سيتم استخدام القمر الاصطناعي لأغراض علمية.

ويزن هذا القمر الاصطناعي حوالي 60 كيلوجراما.

وتزعم إيران أن برنامجها للأقمار الاصطناعية، لا يتم استخدامه لأهداف عسكرية، لكن يتساءل منتقدون فيما إذا كانت مشاركة الحرس الثوري الإيراني تتناقض مع هذا الإدعاء.

والحرس الثوري الإيراني يتولى مهمة الدفاع عن النزاهة الأيديولوجية للنظام الإيراني ويعتبر أقوى بكثير من الجيش.

وبالإضافة إلى مختلف المهام المحلية والدولية، يسيطر الحرس الثوري الإيراني على برنامج الفضاء الإيراني.

كانت إيران قد أطلقت بالفعل عددا من الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء لجمع البيانات بشأن الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة، وأكدت أنها لا تسعى لتحقيق أي أهداف عسكرية.