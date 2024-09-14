وزير الإسكان: تكليفات بحصر جميع الأراضي والوحدات بالمدن الجديدة لطرحها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم التكليف بسرعة حصر قطع الأراضي الشاغرة "المتخللات" في جميع المدن، وجميع الفرص الاستثمارية بمختلف أنواعها، وحصر جميع الوحدات السكنية المنفذة والجاري تنفيذها، وإعداد خطط لطرحها، وسرعة إنجاز مختلف المشروعات الجاري تنفيذها، لتوفير السيولة المالية.

وأضاف وزير الإسكان، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية، إنه تم وضع خطة لتعظيم الموارد المالية المستدامة، وتحصيل جميع المستحقات والمتأخرات بكل مدينة.

وتابع: كما يتم رصد التحديات وحصر كل المشروعات المتوقفة وآليات التعامل معها.

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