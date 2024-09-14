مشاهد تحبس الأنفاس.. لحظة غرق طفلة في نيل أسيوط ونجاة أمها بأعجوبة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة داخل الحديقة، يظهر لحظة غرق ونجاة أمها بأعجوبة بعد أن ألقت نفسها في محاولة انتحارية يائسة لإنقاذها.

وأظهر مقطع الفيديو طفلة برفقة سيدة وطفلة أخرى تتجهان نحو شاطئ نهر النيل عبر سور الحديقة، ثم بدأت الطفلة في مداعبة الأمواج، ولكن في لحظة اختل توازنها وسقطت في المياه دون أن يلاحظ مرافقيها.

حاولت السيدة إنقاذها بالقفز إلى مياه النيل، ولكن المياه كانت أسرع وابتلعت الطفلة وسط صراخ الجميع.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مركز شرطة أبو تيج عن مصرع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات غرقًا، بعد سقوطها في نهر النيل على شاطئ حديقة حيوان ناصر بمركز أبو تيج.

على الفور، انتقلت قوة من مركز الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين صحة الواقعة ووفاة الطفلة التي كانت برفقة أقاربها للتنزه في حديقة حيوان ناصر.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وعرضه على النيابة التي أمرت بسرعة انتشال الجثة والتحفظ عليها لحين استخراج تصريح الدفن. وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.