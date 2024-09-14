تنسيق المرحلة الثالثة.. موعد انتهاء تسجيل الرغبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

أعلن مكتب التنسيق بدء تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الثاني عام 2024 وذلك ضوء اعتماد وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لنتيجة الطلاب الناجحين في الثانوية العامة الدور الثاني لهذا العام 2024، حيث تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني علي شبكة الإنترنت للطلاب الناجحين في الدور الثاني للثانوية العامة لتسجيل رغباتهم لمدة ثلاثة أيام وذلك بدءا من اليوم، وحتى الاثنين المقبل.

ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من هنا.https://tansik.digital.gov.eg/application/

وأوضح مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% بواقع 59705 طالب، والشعبة الأدبية بواقع 26495 طالب وطالبة، ليكون الإجمالي 86200.

وأضاف أنه سيتم إعلان نتيجة المرحلة الثالثة كاملة فور إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني، والانتهاء من عمليات المراجعة، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني بعد اعلان النتيجة امام هؤلاء الطلاب لتلقى رغباتهم في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة وفقاً للشروط والقواعد والنسبة المقررة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.