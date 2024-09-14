قوى الأمن: توقيف مروّج مخدرات في الكفاءات ومحيطها بالجرم المشهود وضبط كمية منها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت ل​شعبة المعلومات​ عن قيام مجهول بترويج ​المخدرات​ في محلّة ​الكفاءات​ ومحيطها"، موضحةً أنّ "على اثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّته، ويُدعى: "خ. ف." (مواليد عام 1992، سوري)".

وأشارت في بلاغ، إلى أنّ "بعد عمليّة رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلّة الكفاءات، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن درّاجة آليّة نوع "سويت" لون أبيض دون لوحات (تمّ ضبطها)".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بتفتيشه والدرّاجة، تمّ ضبط ما يلي: 21 مظروفًا بداخلها مادّة حشيشة الكيف زنتها بالكامل نحو 625 غرامًا، 6 مظاريف بداخلها مادّة السالفيا زنة المظروف الواحد نحو 2,8 غ، 6 مظاريف بداخلها مادّة الماريجوانا زنة المظروف الواحد حوالي 5,5 غ، 9 علب بلاستيكيّة بداخلها مادّة الباز زنة الواحدة نحو 4,7 غ، هاتف خلوي ومبلغ مالي".

ولفتت إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بترويج المخدّرات على متن الدرّاجة المضبوطة في محلّة الكفاءات ومحيطها، مقابل مبلغ 50 دولارًا عن كلّ يوم عمل، وأنّ الدرّاجة والمبلغ المالي المضبوطَين هما حصيلة عمليّات التّرويج". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء".