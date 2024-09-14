الحكم على 37 شخصًا بالإعدام في قضية "محاولة الانقلاب" في الكونغو الديمقراطية

أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا حكما بإعدام 37 شخصا، في قضية "محاولة الانقلاب" التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في أيار الماضي. وقال رئيس المحكمة الرائد فريدي إهومي إن "المحكمة تصدر العقوبة القصوى: الإعدام"، وذلك أثناء تلاوته الحكم بحق 37 مدانا من أصل 51 متّهما. ومن المحكومين ستة أجانب، ثلاثة منهم أميركيون، إضافة الى بلجيكي وبريطاني وكندي. يُذكر أنّ ليل الأحد 19 أيار في كينشاسا، هاجم عدد كبير من المسلحين منزل الوزير فيتال كاميرهي، الذي صار مذاك رئيسا للجمعية الوطنية. وقتل شرطيان يتوليان حراسته.

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