"النشرة": غارة إسرائيلية استهدفت الحي الغربي في بلدة ميس الجبل

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، أنّ "غارة من مسيرّة إسرائيليّة استهدفت الحي الغربي في بلدة ميس الجبل"، مشيرًا إلى أنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة شنّت غارةً جوّيّةً استهدفت المنطقة الحرجيّة في أطراف بلدة كونين، بعد منتصف ليل الجمعة".

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